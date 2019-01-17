2019-01-17T15:49:51+03:00
Общество

В Ижевске разрушили три опасные горки

Все они вели на проезжую часть
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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В Ижевске продолжается борьба с опасными горками, склоны которых ведут на проезжую часть. По последним данным, были разрушены три горки: на улице Карла Маркса, Удмуртской и 50 лет ВЛКСМ. Составлено четыре акта, выдано четыре предписания и возбуждено три дела об административных правонарушениях.

- Многие понимают, что можно оказаться под колесами автомобиля, и водитель просто не увидит ребенка, не успеет затормозить. Да, за последние годы у нас не было случаев наезда на ребенка, который скатывается с горки. Но это не значит, что нужно ослаблять внимание, - сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) руководитель 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы заметили опасную горку или склон, ведущие на проезжую часть, сообщите в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700, 415-701.

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