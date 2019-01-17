2019-01-17T15:51:24+03:00
Происшествия

В ГИБДД рассказали, по каким причинам произошли смертельные ДТП в новогодние праздники

Тогда за один день погибло 10 человек
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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В ГИБДД рассказали, при каких условиях произошли смертельные ДТП в новогодние праздники в Удмуртии. Напомним, тогда за один день в авариях погибло десять человек. Столько же погибло на дороге за весь январь 2018 года.

- Во всех случаях – это встречная полоса на загородных дорогах. Это говорит о том, что водители не справляются с управлением, так как они не собирались выходить на обгон. Возьмем ДТП в Воткинском районе. Там водитель «Ауди» не справился с управлением и оказался на встречной полосе. В Можгинском районе, где погибло пять человек, - водитель не собирался обгонять поток, его просто вынесло. Кроме того, за рулем находится 18-летний молодой человек, стаж управления автомобилем у него всего два месяца. Еще в Воткинском районе – аналогичная ситуация – водитель не собирался совершать маневр, - рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) руководитель 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Он отметил, что водитель предпринимает неправильные действия, когда автомобиль теряет управление.

- Действует разный алгоритм для автомобилей с передним и задним приводом. Если передний привод, то нужно немного добавить газ. Если задний – сбросить газ. Нужно нарабатывать навыки, - посоветовал Вениамин Павлович.

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