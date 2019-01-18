Лже-полицейские из Ижевска предстанут перед судом
Двух жителей Ижевска будут судить по обвинению в крупном мошенничестве, совершенном по предварительному сговору, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Как утверждает следствие, 5 октября 2017 года обвиняемые под видом работников полиции остановили водителя грузовика сельхозпредприятия в поселке Ува. Угрожая мужчине уголовным преследованием, мошенники потребовали передать им деньги, вырученные от сдачи металла.
После того, как водитель передал лже-полицейским более 385 тысяч, те поспешно скрылись.
Преступники задержаны, уголовное дело направлено в суд Увинского района. В целях возмещения причиненного ущерба на имущество одного из обвиняемых наложен арест.
Читайте также:
Жительница Удмуртии два раза сообщала о ложном минировании школ (Подробнее)
В Ижевске четверо школьников и студент поймали преступника (Подробнее)
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»