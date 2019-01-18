2019-01-18T06:14:39+03:00
Происшествия

Лже-полицейские из Ижевска предстанут перед судом

У водителя сельхозпредприятия под угрозой уголовного преследования отобрали почти 400 тысяч рублей
Ардашева Екатерина
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В Увинском районе будут судить двух ижевчанВ Увинском районе будут судить двух ижевчанФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Двух жителей Ижевска будут судить по обвинению в крупном мошенничестве, совершенном по предварительному сговору, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Как утверждает следствие, 5 октября 2017 года обвиняемые под видом работников полиции остановили водителя грузовика сельхозпредприятия в поселке Ува. Угрожая мужчине уголовным преследованием, мошенники потребовали передать им деньги, вырученные от сдачи металла.

После того, как водитель передал лже-полицейским более 385 тысяч, те поспешно скрылись.

Преступники задержаны, уголовное дело направлено в суд Увинского района. В целях возмещения причиненного ущерба на имущество одного из обвиняемых наложен арест.

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