Бречалов встретился с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации

СЕГОДНЯ 07:19 2019-01-18T08:14:52+03:00

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Рабочая встреча Александра Бречалова с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрием Кобылкиным состоялась 17 января, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР. Основными вопросами для обсуждения стали участие республики в федеральных экологических проектах, проведение лесоустройства и экологической реабилитации водных объектов на территории региона, а также переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

На данный момент 316,8 миллиона рублей выделено из федерального бюджета на модернизацию систем водоснабжения и строительство новых очистных сооружений в Удмуртии.

Также в 2019-2021 годах Минприроды УР получит субсидии в размере 45,5 миллиона рублей на создание инфраструктуры системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В ближайшие 5 лет в регионе появится 8 новых объектов по обработке, сортировке и утилизации ТКО.

Кроме того, вскоре будет рассмотрена заявка в Минприроды России на получение в 2019 году субсидий для рекультивации свалок.

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