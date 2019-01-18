Молодого человека разыскивают в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-18T11:04:47+03:00

Он ушел из дома еще в декабре 2018 года

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В Ижевске разыскивают молодого человека, который 25 декабря 2018 года ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор от него нет вестей. Об этом сообщает в группе «ВКонтакте» поисковый отряд «ПСО-18».

Он ушел из дома в Ижевске по улице Баранова. Приметы: рост 170, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза.

Был одет в черную вязаную шапку, черную зимнюю куртку, черные болоньевые штаны, белый свитер, белую футболку, коричневые замшевые ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить в поисково-спасательный отряд «Регион 18» по телефону 8 (951) 195-29-71 (звонить можно круглосуточно) или в полицию по телефону 02.

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