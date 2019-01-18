2019-01-18T11:06:12+03:00
Происшествия

Преступник в Удмуртии украл у ветерана Великой Отечественной войны 70 тысяч рублей

Его задержали полицейские
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии полицейскими был задержан преступник, который украл у ветерана Великой Отечественной войны 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Задержанный работал в фирме по установке фильтров для очистке воды. В ноябре мужчина устанавливал фильтр в квартире 88-летнего ижевчанина. Воспользовавшись тем, что пенсионер вышел в другую комнату, мужчина украл 70 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба потерпевшему». На данный момент задержанный находится под стражей. Расследование дела продолжается.

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