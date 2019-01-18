2019-01-18T11:56:41+03:00
Происшествия

ДТП произошло на перекрестке улиц К. Маркса и Чугуевского в Ижевске

Столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и ГАЗ-32
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Ижевске на перекрестке улиц К. Марка и Чугуевского произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 22-летний водитель машины ВАЗ-2107 столкнулся с поворачивающим автомобилем ГАЗ-32, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель ВАЗа получил травмы, его увезли в больницу.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает! Перед поворотом налево или разворотом водитель обязан заблаговременно включить указатели поворота, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, пропустить транспортные средства, двигающиеся во встречном направлении, убедиться в безопасности, и только после выполнения этих требований приступить к маневру.

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