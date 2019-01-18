В Ижевске ремонт «уставшего» светофора на улице Ленина сделают до 19 января
Движение пока регулируется дублирующим светофором
Фото: ИГГС
Изменить размер текста:
В Ижевске отремонтируют «уставший» светофор на улице Ленина до утра 19 января, сообщает администрация города. Напомним, что там сигнализатор вышел из строя, а именно – просто безжизненно повис на проводах.
- Управлением благоустройства и транспорта принято решение о снятии светофорного объекта для его дальнейшего ремонта подрядчиком ООО «Сити-Сервис». Движение транспорта проходит в обычном режиме и регулируется дублирующим светофором, - уточняет администрация.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Почему уличный свет в Ижевске стали отключать раньше.
Еще больше материалов по теме: «Автоновости»