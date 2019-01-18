2019-01-18T11:34:55+03:00
Происшествия

Из-за плохой погоды в Удмуртии запретили организованные перевозки групп детей

Если стихия продолжит бушевать, то будут принимать дополнительные меры к безопасности
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В пятницу, 18 января, из-за резкого ухудшения погоды в Удмуртии, руководство ГИБДД приняло решение о временном запрете организованных перевозок групп детей.

- Если дорожная обстановка будет продолжать ухудшаться, будет введено ограничение на движение крупно габаритных транспортных средств и автомобилей, перевозящих опасные грузы, - сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Кроме того, обращаются к водителям легковых автомобилей, чтобы воздержались от загородных трасс.

По прогнозам Удмуртского Гидрометцентра порывы ветра будут достигать до 18 м/с, что является очень крепким ветром, при котором ломаются ветки деревьев. Он сохранится до ночи.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Помните историю про поджог "BMW"? Подозреваемых задержали по "горячим" следам. Подробности.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске завершили строительство поликлиники в Ленинском районе
В Ижевске ремонт «уставшего» светофора на улице Ленина сделают до 19 января
В крещенскую ночь в Удмуртии ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с
ДТП произошло на перекрестке улиц К. Маркса и Чугуевского в Ижевске
Поджигателей «BMW X5» задержали в Ижевске
Преступник в Удмуртии украл у ветерана Великой Отечественной войны 70 тысяч рублей
Молодого человека разыскивают в Ижевске
У дворца детского творчества в Ижевске появится парк «Патриот»
Женщина погибла в результате ДТП в Удмуртии
Общегородской Крещенский крестный ход пройдет в Ижевске
Житель Сарапула обвиняется в серии сексуальных нападений на женщин
Часть улицы Песочной перекроют в связи с проведением крещенских купаний на Ижевском пруду
Бречалов встретился с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Лжеполицейские из Ижевска предстанут перед судом
В школе Ижевске, где нашли тараканов в еде, проводили дезинсекцию 18 декабря
Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын победил в гонке на этапе Кубка IBU
В ГИБДД рассказали, по каким причинам произошли смертельные ДТП в новогодние праздники