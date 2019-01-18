Из-за плохой погоды в Удмуртии запретили организованные перевозки групп детей

СЕГОДНЯ 11:34 2019-01-18T11:34:55+03:00

Если стихия продолжит бушевать, то будут принимать дополнительные меры к безопасности

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В пятницу, 18 января, из-за резкого ухудшения погоды в Удмуртии, руководство ГИБДД приняло решение о временном запрете организованных перевозок групп детей.

- Если дорожная обстановка будет продолжать ухудшаться, будет введено ограничение на движение крупно габаритных транспортных средств и автомобилей, перевозящих опасные грузы, - сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Кроме того, обращаются к водителям легковых автомобилей, чтобы воздержались от загородных трасс.

По прогнозам Удмуртского Гидрометцентра порывы ветра будут достигать до 18 м/с, что является очень крепким ветром, при котором ломаются ветки деревьев. Он сохранится до ночи.

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