2019-01-18T14:11:55+03:00
Общество

Клиенты «Дом.ru» использовали около 3 млн Тбайт трафика за год

И установили новый рекорд
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Объем интернет-трафика в сети телеком-оператора «Дом.ru» за год вырос на 21% по сравнению с 2017 годом и достиг более 2,9 млн Тбайт, что сопоставимо с просмотром 725 млн фильмов в Full HD-качестве. Каждую секунду через сеть компании проходит 2,6 Тбит трафика (в 2017 году – 2,2 Тбит).

Наибольшую долю в общем объеме трафика – 42% – занимает видео (видеохостинги, онлайн-кинотеатры). На 2-м месте - 21% трафика - социальные сети, на 3-м (15%) – игровые ресурсы. Самый большой рост – сразу на 5% - зафиксирован в сегменте игровых и околоигровых ресурсов. Так, например, трафик на этих ресурсах во время турнира The International 2018 по Dota 2* превысил трафик социальной сети «ВКонтакте».

Объем трафика постоянно растет из-за увеличения числа клиентов «Дом.ru», количества устройств с доступом в интернет, потребления «тяжелого» контента в форматах FHD/4K, увеличения скорости на тарифах и развития онлайн-сервисов, киберспортивных дисциплин. Чтобы обеспечить стабильную скорость соединения, оператор регулярно модернизирует собственную сеть и расширяет пропускную емкость каналов связи. По числу обслуживаемых клиентов «Дом.ru» занимает второе место среди интернет-провайдеров России.

*Зе Интернэйшнал 2018 по Дота 2

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