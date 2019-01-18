2019-01-18T14:15:29+03:00
Политика

Рок-группа «Пикник» выступит в Ижевске с новой программой

Концерт состоится в ДК «Металлург» 28 января
Мария Хафизова
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Легендарная рок-группа «Пикник» вновь в Ижевске! 28 января музыканты выступят на сцене ДК «Металлург» с новой революционной программой «Левитация» (12+). Организатор концерта – агентство «Хочу билет».

Смело можно сказать, что «Пикник» – одна из самых необычных и любимых рок-групп на отечественной сцене. За годы своего существования они изменились, прогрессировав из рока в оригинальный стиль с использованием симфонических, клавишных и даже народных инструментов. Прежним осталось лишь одно – полная отдача музыкантов и любовь слушателей.

Каждое выступление группы – это сюрреалистический спектакль, пронизанный атмосферой волшебства и тайны. Чего же ожидать от «Пикника» ижевчанам на этот раз?

– Вдохновившись трудами Циолковского, упорством братьев Райт и трансцендентными опытами индийских йогов, музыканты предлагают отправиться в полёт. Полёт не на Марс и даже не к Солнцу, а в полёт музыкальный, воспарить над суетой и обыденностью. «Пикники» готовят новое шоу, полное загадок и сюрпризов, – рассказывают организаторы.

Концерт будет состоять из двух отделений. В первом в новом прочтении прозвучат «Театр абсурда», «Нет берегов», «Кукла из папье-маше» и «Лакомо и ломко», в котором и предполагается фантастический акт левитации. Во втором – «визитные карточки» группы.

Визуальный ряд концерта будет дополнен новыми специально созданными декорациями, механическими и кибернетическими чудесами. Благодаря новым технологиям и мастерству актеров создается концептуальный видео-арт, где, стирая границу вымышленного мира, воплощенные образы выходят за пределы экранного пространства. Одним словом, работают все (нет не радиостанции) тайные и явные лаборатории «Пикника».

Увидимся 28 января в ДК «Металлург». Начало в 19:00 Стоимость билетов от 2 400.

Только для лиц старше 12 лет. Реклама.

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