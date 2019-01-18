2019-01-18T14:25:18+03:00
Происшествия

В Удмуртии будут судить 92-летнюю бабушку за взятку

Она просила сотрудника полиции не наказывать ее за подпольную продажу алкоголя
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В суд передали уголовное дело в отношении 92-летней жительницы Камбарского района. Она обвиняется в попытке дать взятку сотруднику полиции. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в ноябре 2018 года полиция проводила проверку в отношении бабушки за незаконную продажу алкоголя на дому.

- С целью не привлечения за это к административной ответственности женщина предложила сотруднику полиции в служебном кабинете взятку в размере 15 тысяч рублей, которая не была им принята, - сообщили в пресс-службе.

Бабушка полностью признала свою вину и попросила провести рассмотрение дела в особом порядке. Напомним, что согласно уголовному кодексу, за нарушение статьи 291 ч.3 предусмотрены наказания: штраф до 1,5 миллиона рублей, или в размере зарплаты за период до двух лет, или в размере от 30-60-кратной суммы взятки либо лишение свободы до 8 лет.

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