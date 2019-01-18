В Ижевске временно закрыли столовую школы №31

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-18T16:32:32+03:00

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В Ижевске временно закрыли пищеблок школы №31. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Удмуртии после обращения родителей учеников провели там проверку. Выявили, что работа пищеблока шла даже во время проведения ремонта.

- Санитарное состояние и содержание производственных помещений не соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям. Неисправна работа канализации моечной ванны для мытья кухонной посуды (отсутствует приемник для сбора канализационных стоков). Некачественно проведена генеральная уборка в помещениях пищеблока, - сообщили в пресс-службе Управления.

Учитывая эти нарушения, был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы передали в суд и 18 января решением Первомайского районного суда деятельность столовой была приостановлена на 13 суток.

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