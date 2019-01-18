2019-01-18T15:35:46+03:00
Происшествия

В Ижевске полиция проверит информацию об истязании далматинца

Собака попала в ветеринарную клинику в очень истощенном состоянии
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: АНО «Жёлтая бирка» г.ИжевскФото: АНО «Жёлтая бирка» г.Ижевск
Изменить размер текста:

В полицию Ижевска поступило заявление от соседей на действия жителя дома в отношении собаки породы далматинец. По их словам, он издевался и морил голодом питомца. Как рассказывают в группе «АНО «Жёлтая бирка» г.Ижевск», общими усилиями волонтеров, соседей и полиции истощенную собаку забрали (выкупили) у горе хозяина.

- Собакена зовут Джеф. Со слов «хозяев» псу 15 лет. Он даже не может стоять на лапах, падает, туалет под себя. Пес старый, сильное истощение, в лёгких крепитация и хрипы (возраст, застарелые повреждения). Тоны сердца глухие, есть перебои в работе сердца, - пишут в группе.

Сейчас призывают всех неравнодушных помочь Джефу, чтобы он смог выкарабкаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Девять счастливых историй о спасении животных в Ижевске, которые заставят вас поверить в человеческую доброту. По фотографиям питомцев из Удмуртии видно, что даже немного заботы преображает.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Завершили расследование уголовного дела в отношении экс-начальника Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска
В Ижевске временно закрыли столовую школы №31
В Удмуртии будут судить 92-летнюю бабушку за взятку
Рок-группа «Пикник» выступит в Ижевске с новой программой
Как в Ижевске будут бороться со снегом в межквартальных проездах?
Клиенты «Дом.ru» использовали около 3 млн Тбайт трафика за год
Глава Удмуртии Александр Бречалов станет гостем радио «Комсомольская правда»-Ижевск
«Ты самая лучшая в мире!»: Маленькие фигуристы из Ижевска записали видео в поддержку Загитовой
В Ижевске завершили строительство поликлиники в Ленинском районе
Из-за плохой погоды в Удмуртии запретили организованные перевозки групп детей
В Ижевске ремонт «уставшего» светофора на улице Ленина сделают до 19 января
В крещенскую ночь в Удмуртии ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с
ДТП произошло на перекрестке улиц К. Маркса и Чугуевского в Ижевске
Поджигателей «BMW X5» задержали в Ижевске
Преступник в Удмуртии украл у ветерана Великой Отечественной войны 70 тысяч рублей
Молодого человека разыскивают в Ижевске
У дворца детского творчества в Ижевске появится парк «Патриот»
Женщина погибла в результате ДТП в Удмуртии
Общегородской Крещенский крестный ход пройдет в Ижевске
Житель Сарапула обвиняется в серии сексуальных нападений на женщин
Часть улицы Песочной перекроют в связи с проведением крещенских купаний на Ижевском пруду
Бречалов встретился с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Лжеполицейские из Ижевска предстанут перед судом
В школе Ижевске, где нашли тараканов в еде, проводили дезинсекцию 18 декабря
Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын победил в гонке на этапе Кубка IBU
В ГИБДД рассказали, по каким причинам произошли смертельные ДТП в новогодние праздники