В Ижевске полиция проверит информацию об истязании далматинца

СЕГОДНЯ 15:35 2019-01-18T15:35:46+03:00

Собака попала в ветеринарную клинику в очень истощенном состоянии

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В полицию Ижевска поступило заявление от соседей на действия жителя дома в отношении собаки породы далматинец. По их словам, он издевался и морил голодом питомца. Как рассказывают в группе «АНО «Жёлтая бирка» г.Ижевск», общими усилиями волонтеров, соседей и полиции истощенную собаку забрали (выкупили) у горе хозяина.

- Собакена зовут Джеф. Со слов «хозяев» псу 15 лет. Он даже не может стоять на лапах, падает, туалет под себя. Пес старый, сильное истощение, в лёгких крепитация и хрипы (возраст, застарелые повреждения). Тоны сердца глухие, есть перебои в работе сердца, - пишут в группе.

Сейчас призывают всех неравнодушных помочь Джефу, чтобы он смог выкарабкаться.

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