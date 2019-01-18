Завершили расследование уголовного дела в отношении экс-начальника Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска

СЕГОДНЯ 16:21 2019-01-18T16:38:51+03:00

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Утвердили обвинительное заключение и передали в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артема Богданова. Его обвиняют в совершении двух эпизодов незаконной предпринимательской деятельности и четырёх эпизодов воспрепятствования законной деятельности.

С 1 апреля по 8 июня 2018 года он незаконно участвовал через доверенных лиц в управлении двух организаций, оказывая им покровительство в части того, что в первую очередь погашались задолженности по муниципальным контрактам.

- В частности, в нарушение бюджетного законодательства и установленной очередности он обеспечил оплату указанным коммерческим организациям бюджетных средств в сумме около 24 миллионов рублей, чем были нарушены права других субъектов предпринимательской деятельности, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что Артем Богданов ушел с поста руководителя управления в июле 2018 года. Трудовой договор был расторгнут по инициативе самого Богданова. 12 октября его задержали.

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