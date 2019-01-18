Ижевчане могут приобрести освященную воду
Сделать это можно в Михаило-Архангельском кафедральном соборе
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В Ижевске в Михаило-Архангельском соборе можно приобрести освященную воду. Каждый год святые отцы собора выезжают непосредственно на завод "АкваАргентум" и совершают таинство освящения.
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Такую воду употребляют в небольшом количестве утром, с молитвой «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа» для освящения души и тела. В случае болезни можно принимать крещенскую воду по мере необходимости (при сильном действии какой-либо страсти, а также в болезни и скорби).
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