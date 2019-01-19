Министерству транспорта Удмуртии предлагают разрешить составлять протоколы об административных правонарушениях
Министерство транспорта Удмуртии предлагают наделить полномочиями составления протоколов об административных правонарушениях. Такое предложение было высказано на совещании в госсовете республики. В частности, протоколы будут касаться нелегальной деятельности пассажирских автоперевозчиков.
- На территории республики сегодня массовое распространение получают регулярные пассажирские перевозки, организуемые под видом заказных, без наличия должных разрешительных документов и соглашений с профильным министерством, - сообщили в пресс-службе госсовета.
Предложили скорректировать региональное законодательство в части установления штрафов в отношении недобросовестных перевозчиков. При этом предложено наделить министерство транспорта и дорожного хозяйства республики правом на составление протоколов об административных правонарушениях.
Это предложение еще будут прорабатывать на протяжении нескольких встреч.
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