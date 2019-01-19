2019-01-19T09:28:38+03:00
Общество

Министерству транспорта Удмуртии предлагают разрешить составлять протоколы об административных правонарушениях

Это касается деятельности нелегальных автоперевозчиков
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Министерство транспорта Удмуртии предлагают наделить полномочиями составления протоколов об административных правонарушениях. Такое предложение было высказано на совещании в госсовете республики. В частности, протоколы будут касаться нелегальной деятельности пассажирских автоперевозчиков.

- На территории республики сегодня массовое распространение получают регулярные пассажирские перевозки, организуемые под видом заказных, без наличия должных разрешительных документов и соглашений с профильным министерством, - сообщили в пресс-службе госсовета.

Предложили скорректировать региональное законодательство в части установления штрафов в отношении недобросовестных перевозчиков. При этом предложено наделить министерство транспорта и дорожного хозяйства республики правом на составление протоколов об административных правонарушениях.

Это предложение еще будут прорабатывать на протяжении нескольких встреч.

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