Министерству транспорта Удмуртии предлагают разрешить составлять протоколы об административных правонарушениях

СЕГОДНЯ 09:28 2019-01-19T09:28:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство транспорта Удмуртии предлагают наделить полномочиями составления протоколов об административных правонарушениях. Такое предложение было высказано на совещании в госсовете республики. В частности, протоколы будут касаться нелегальной деятельности пассажирских автоперевозчиков.

- На территории республики сегодня массовое распространение получают регулярные пассажирские перевозки, организуемые под видом заказных, без наличия должных разрешительных документов и соглашений с профильным министерством, - сообщили в пресс-службе госсовета.

Предложили скорректировать региональное законодательство в части установления штрафов в отношении недобросовестных перевозчиков. При этом предложено наделить министерство транспорта и дорожного хозяйства республики правом на составление протоколов об административных правонарушениях.

Это предложение еще будут прорабатывать на протяжении нескольких встреч.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Ижевске родители первоклассников выстроились в очередь, чтобы записать ребенка в школу.