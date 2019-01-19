Больше 16 тысяч человек в Удмуртии окунулись в освященную прорубь

СЕГОДНЯ 10:13 2019-01-19T10:13:03+03:00

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В прошедшую ночь с 18 на 19 января в Удмуртии больше 16 тысяч человек рискнули окунуться в освященную прорубь. Такие данные приводит пресс-служба МВД по республики уточняя, что в целом к празднованию Крещения Господня, присоединилось больше 20 тысяч человек.

- Охрану общественного порядка осуществляли сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий, представители народных дружин и казачества, - сообщили в пресс-службе.

Традиционно, нарушений общественно порядка допущено не было.

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