2019-01-19T10:13:03+03:00
Общество

Больше 16 тысяч человек в Удмуртии окунулись в освященную прорубь

Для охраны порядка привлекали народные дружины и казаков
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В прошедшую ночь с 18 на 19 января в Удмуртии больше 16 тысяч человек рискнули окунуться в освященную прорубь. Такие данные приводит пресс-служба МВД по республики уточняя, что в целом к празднованию Крещения Господня, присоединилось больше 20 тысяч человек.

- Охрану общественного порядка осуществляли сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий, представители народных дружин и казачества, - сообщили в пресс-службе.

Традиционно, нарушений общественно порядка допущено не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Все, что нужно знать о купаниях в Крещение!

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске «Безопасный дом» помог задержать вора
Жители Ижевска смогут увидеть «кровавую» луну
В Ижевске поезда из Москвы будут встречать под новый «плейлист»
Министерству транспорта Удмуртии предлагают разрешить составлять протоколы об административных правонарушениях
В Ижевске родители первоклассников выстроились в очередь, чтобы записать ребенка в школу
Ижевчане могут приобрести освященную воду
Завершили расследование уголовного дела в отношении экс-начальника Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска
В Ижевске полиция проверит информацию об истязании далматинца
В Ижевске временно закрыли столовую школы №31
В Удмуртии будут судить 92-летнюю бабушку за взятку
Рок-группа «Пикник» выступит в Ижевске с новой программой
Как в Ижевске будут бороться со снегом в межквартальных проездах?
Клиенты «Дом.ru» использовали около 3 млн Тбайт трафика за год