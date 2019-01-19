В Удмуртии ребенок простил мать за побои во время суда

СЕГОДНЯ 15:00 2019-01-19T15:00:35+03:00

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В Глазовском районном суде Удмуртии рассмотрели дело в отношении местной жительницы, которую обвиняли в нанесении побоев своему несовершеннолетнему сыну. Как сообщает пресс-служба суда, побои причинили физическую боль, но не повлекли серьезных последствий.

Во время заседания женщина полностью признала свою вину, а потерпевший сказал, что уже простил маму за содеянное.

- Разрешая спор, суд пришел к выводу, что виновность женщины в совершении административного правонарушения нашла своё полное подтверждение в собственных пояснениях правонарушителя, которые не противоречат материалам дела и согласуются с другими доказательствами. Судом она признана виновной в совершении административного правонарушения, - сообщает пресс-служба.

Ей назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

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