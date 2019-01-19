Где лучше не парковать автомобиль в Ижевске с 21 по 25 января
С 21 по 25 января технику для уборки снега направят на несколько магистралей Ижевска, где будут устранять заужения проезжей части. В пресс-службе города сообщили, что для качественной уборки необходимо жителям убрать припаркованные автомобили.
- Совместно с ГИБДД дорожники будут устанавливать личности водителей, чьи машины создают препятствия уборке снега. Автовладельцев попросят оперативно убрать свои машины, в случае отказа – автомобили будут переставляться с помощью эвакуаторов, - предостерегли в пресс-службе.
Кстати, график еще может поменяться. Все зависит от погодных условий.
ГДЕ ЛУЧШЕ НЕ ПАРКОВАТЬСЯ
21 января - ул. Петрова, ул. Молодежная, ул. Селтинская;
22 января - ул. Молодежная, ул. Баранова, ул. Степная;
23 января – ул. Курченко, ул. З. Космодемьянской, ул. Шестнадцатая;
24 января – ул. Сабурова, ул. Барышникова, ул. Кирпичная;
25 января – ул. Автозаводская, ул. Московская.
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