Где лучше не парковать автомобиль в Ижевске с 21 по 25 января

СЕГОДНЯ 15:30 2019-01-19T15:30:51+03:00

На улицах города будет работать снегоуборочная техника

Изменить размер текста: A A

С 21 по 25 января технику для уборки снега направят на несколько магистралей Ижевска, где будут устранять заужения проезжей части. В пресс-службе города сообщили, что для качественной уборки необходимо жителям убрать припаркованные автомобили.

- Совместно с ГИБДД дорожники будут устанавливать личности водителей, чьи машины создают препятствия уборке снега. Автовладельцев попросят оперативно убрать свои машины, в случае отказа – автомобили будут переставляться с помощью эвакуаторов, - предостерегли в пресс-службе.

Кстати, график еще может поменяться. Все зависит от погодных условий.

ГДЕ ЛУЧШЕ НЕ ПАРКОВАТЬСЯ

21 января - ул. Петрова, ул. Молодежная, ул. Селтинская;

22 января - ул. Молодежная, ул. Баранова, ул. Степная;

23 января – ул. Курченко, ул. З. Космодемьянской, ул. Шестнадцатая;

24 января – ул. Сабурова, ул. Барышникова, ул. Кирпичная;

25 января – ул. Автозаводская, ул. Московская.