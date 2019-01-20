Больница в Ижевске потратила на оборудование в 2,5 раза больше денег

СЕГОДНЯ 08:19 2019-01-20T08:19:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске городская больница оплачивала аренду камеры для дезинсекции белья по завышенной цене. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Удмуртии.

- Сумма оплаты за 8 месяцев аренды составила 1,5 миллиона рублей, это в 2,5 раза больше, чем покупная стоимость новой такой же камеры, - сообщает ведомство.

При этом цена аренды определялась по предложениям трех коммерческих фирм, учредителем которых было одно физлицо.

На данный момент главного врача больницы привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии обозначили приоритеты в работе. Рассказываем, где сделают освещение и установят светофоры (подробнее).