2019-01-20T08:19:27+03:00
Происшествия

Больница в Ижевске потратила на оборудование в 2,5 раза больше денег

Нарушения выявили специалисты Минфина республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске городская больница оплачивала аренду камеры для дезинсекции белья по завышенной цене. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Удмуртии.

- Сумма оплаты за 8 месяцев аренды составила 1,5 миллиона рублей, это в 2,5 раза больше, чем покупная стоимость новой такой же камеры, - сообщает ведомство.

При этом цена аренды определялась по предложениям трех коммерческих фирм, учредителем которых было одно физлицо.

На данный момент главного врача больницы привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы.

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