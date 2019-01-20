Больница в Ижевске потратила на оборудование в 2,5 раза больше денег
В Ижевске городская больница оплачивала аренду камеры для дезинсекции белья по завышенной цене. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Удмуртии.
- Сумма оплаты за 8 месяцев аренды составила 1,5 миллиона рублей, это в 2,5 раза больше, чем покупная стоимость новой такой же камеры, - сообщает ведомство.
При этом цена аренды определялась по предложениям трех коммерческих фирм, учредителем которых было одно физлицо.
На данный момент главного врача больницы привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы.
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