Мужчина продал 150 литров топлива, которое было украдено в Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:25 2019-01-20T09:25:45+03:00

Сам он местный житель Татарстана

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В Удмуртии обвиняется в совершении преступления 54-летний мужчина из Елабужского района. Он продал своему односельчанину краденое топливо. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Обвиняемый узнал от своего коллеги, что тот украл дизельное топливо в Граховском районе Удмуртии – 150 литров. Мужчина предложил обвиняемому помочь продать топливо. На что он согласился и продал украденное своему односельчанину, - сообщает ведомство.

Деньги, полученные от продажи мужчины потратили в личных целях. Мировым судьей судебного участка Граховского района подсудимому назначено наказание в виде 140 часов обязательных работ.

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