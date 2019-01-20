Мужчина продал 150 литров топлива, которое было украдено в Удмуртии
В Удмуртии обвиняется в совершении преступления 54-летний мужчина из Елабужского района. Он продал своему односельчанину краденое топливо. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Обвиняемый узнал от своего коллеги, что тот украл дизельное топливо в Граховском районе Удмуртии – 150 литров. Мужчина предложил обвиняемому помочь продать топливо. На что он согласился и продал украденное своему односельчанину, - сообщает ведомство.
Деньги, полученные от продажи мужчины потратили в личных целях. Мировым судьей судебного участка Граховского района подсудимому назначено наказание в виде 140 часов обязательных работ.
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