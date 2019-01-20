Учеников одной из школы Ижевска отправили на внеплановые каникулы
В Ижевске учеников школы №31 отправили на внеплановые каникулы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Такое решение было принято из-за незаконченного ремонта в столовой школы. Ремонт в школе начался еще 29 декабря 2018 года, но в срок работы не были сданы. В итоге питание в школе не было организовано, поэтому уроки сокращали до 30 минут.
Каникулы у ребят продлятся с 21 января по 25 января. Все работы за это время планируют завершить. Также проведут дезинсекцию в столовой.
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