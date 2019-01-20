2019-01-20T16:40:09+03:00
Спорт

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева поговорила с поклонниками о завершении карьеры

Она подняла эту тему в прямом эфире на странице в инстаграм
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: fsrussia.ruФото: fsrussia.ru
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Уроженка Удмуртии фигуристка Елизавета Туктамышева предположила о скорейшем завершении карьеры фигуристки. Об этом она поговорила в прямом эфире на странице в социальной сети.

- Не знаю, сколько ещё выдержит моё здоровье. Может, сезон, может, два. Но всё равно это почти конец карьеры. Я уже 10 лет катаюсь, — заявила Елизавета.

На чемпионат Европы, который продет с 21 по 27 января в Минске Елизавета Туктамышева поедет в качестве запасной.

Напомним, что Елизавета Туктамышева пропустила чемпионат России из-за болезни здоровья (подробнее)

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