За выходные в Ижевске произошло 6 возгораний

СЕГОДНЯ 06:15 2019-01-21T06:15:30+03:00

Несколько возгораний ликвидировано за выходные в Ижевске Фото: Архив КП

И дважды пожарные выезжали в районы

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Несколько возгораний ликвидировано в Ижевске за прошедшие выходные, сообщает пресс-служба МЧС УР. Большинство из них случилось в субботу.

В ночь на субботу 18 января загорелся мусор на контейнерной площадке по ул. Пушкинской, а после 6 утра поступило сообщение о задымлении в коллекторе по ул. Ленина.

В 9 утра того же дня 2 единицы техники выехали на тушение пожара в гараже по ул. Голубева. Возгорание удалось ликвидировать, в гараже находился автомобиль, конструкции которого получили сильные повреждения.

В 21 час в МЧС сообщили о задымлении в подъезде на ул. Буммашевской. На место выезжали 3 единицы техники. Как оказалось, горела ветошь.

А в 21:54 произошел уже крупный пожар на складе по ул. Мельничная – его площадь составила 30 кв.м. К тушению были привлечены 8 единиц техники и 18 пожарных. Имущество, хранившееся на складе, было повреждено.

В воскресение 20 января в Ижевске произошло только одно возгорание: на ул. Парашютная горела деревянная баня.

О пострадавших в ходе пожаров не сообщается.

Также 20 января были ликвидированы пожары в поселке Кез (горела баня) и деревне Лолошур-Возжи Граховского района (жилой дом).

МЧС предупреждает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности!

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