Воспитанники Красногорского детского дома побывали в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:44 2019-01-21T07:44:32+03:00

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В конце ноября прошлого года воспитанники Красногорского детского дома обратились к Главе Удмуртии с просьбой побывать на спортивном соревновании в Ижевске. Александр Бречалов предложил им посетить баскетбольный матч, и 20 января предновогоднее желание ребят исполнилось: все воскресение они провели в столице Удмуртии.

Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства региона, дети побывали в центре развлечений и колл-центре одного из интернет-провайдеров, а также посетили ижевский центр здоровья и отдыха.

Главным же событием дня для красногорцев стало посещение матча ижевской баскетбольной команды «Купол-Родники» и санкт-петербургского «Спартака». После матча юные болельщики смогли пообщаться с ижевскими баскетболистами за чашкой чая.

- Дети очень довольны поездкой в Ижевск, очень благодарны Главе Удмуртии за такой замечательный подарок, - рассказал педагог детского дома Иван Наумов. – Думаю, под впечатлениями дня некоторые из наших воспитанников сделают и выбор своей будущей профессии.

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