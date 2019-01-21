В Удмуртии орудуют телефонные мошенники

СЕГОДНЯ 08:12 2019-01-21T08:12:14+03:00

Двое жителей Удмуртии назвали по телефону номера своих банковских карт и лишились денег

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Пресс-служба МВД по Удмуртии сообщает о двух случаях телефонного мошенничества.

Первой в дежурную часть обратилась 24-летняя ижевчанка, на мобильный телефон которой поступил звонок от незнакомой женщины. Неизвестная сообщила, что намерена купить у девушки пальто, объявление о продаже которого потерпевшая действительно размещала в сети Интернет, и попросила назвать данные банковской карты. Ижевчанка назвала потенциальной покупательнице номер и код, после чего со счета исчезло 5000 рублей.

Также в дежурную часть МО МВД России «Воткинский» обратился 67-летний пенсионер. На его мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, заявив, что со счета пенсионера происходит списание денежных средств. Обманным путем выведав у потерпевшего номер и код банковской карты, злоумышленник списал с нее 13 850 рублей.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела.

МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам: ни под каким предлогом не называйте незнакомым пароли, cvv-коды, указанные на обороте карт. Данная информация является конфиденциальной и автоматически открывает доступ к вашим банковским счетам.

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