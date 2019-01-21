Спартакиада для трудовых коллективов Ижевска начнется 27 января
В Ижевске 27 января в 13:00 на СОЛК им. Кулаковой состоится открытие спартакиады трудовых коллективов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Первый вид спартакиады 2019 года будут лыжные гонки. Каждый год в соревнованиях принимают участие более 800 человек. Соревнования проводятся по двум группам – в первой предприятия с численностью более 1000 человек, во второй до 1000 человек.
Кстати, в 2018 году в спартакиаде приняло участие 23 трудовых коллектива в 18 видах спорта. Победителями в первой группе стали Ижевские электрические сети, во второй – ЭнергосбыТ Плюс.
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