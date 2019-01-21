2019-01-21T11:02:30+03:00
Происшествия

Ижевчанину вынесли приговор за дачу взятки

Он предложил полицейскому взятку в размере 15 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске вынесли приговор 51-летнему местному жителю, который пытался дать взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Мужчина хотел помочь избежать ответственности знакомой-продавцу, которая незаконно продавала алкоголь. При этом женщина уже привлекалась к административной ответственности за эти действия. Мужчина встретился с полицейским и попросил не препятствовать продаже алкоголя. За это он предложил взятку в размере 15 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Мужчину задержали при передаче первой части денег – 10 тысяч рублей. В ходе следствия мужчина признал свою вину. Суд вынес ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

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