Молодого человека насмерть сбил автомобиль в Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-21T11:04:36+03:00

А также машина столкнулась с «Ладой-Калиной»

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В Удмуртии 18 января насмерть сбили 18-летнего молодого человека. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- На первом километре автодороги «д. Абдес-Урдес – д. Старая Монья» Малопургинского района 24-летний водитель «Лады-Приора» сбил 18-летнего пешехода, после этого столкнулся с машиной «Лада-Калина» под управлением 24-летнего молодого человека,- сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеход погиб, водитель «Лады-Калина» получил травмы, водитель и пассажир «Лады-Приора» получили травмы.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 10.1 Правил дорожного движения РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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