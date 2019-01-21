В результате ДТП в Ижевске в больнице оказались четыре человека
Авария произошла на перекрестке улиц 10 лет Октября-9 января
Фото: соцсети
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В ГИБДД по Удмуртии уточнили о потерпевших в ДТП с участием пассажирской маршрутки и грейдера на перекрестке улиц 10 лет Октября и 9 января.
Пассажиры маршрутки оказались в больнице: 32 и 34-летние женщины, 40 и 31-летние мужчины, о состоянии не известно.
Причины аварии устанавливаются.
Напомним, авария произошла 21 января.
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