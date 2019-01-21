2019-01-21T10:52:30+03:00
Общество

Ввод красителя в теплосети Ижевска переносится на следующую неделю

Дату перенесли по техническим причинам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске перенесли дату ввода красителя в теплосети Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

По техническим причинам запланированный на 21 января ввод красителя в теплосети переносится на начало следующей недели.

ООО «УКС» проинформирует дополнительно о новой дате проведения проверки.

Напомним, что в Ижевске проверят исправность теплосетей с помощью красителя. Что делать, если у вас пойдет зеленая вода (подробнее).

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