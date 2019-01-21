Ввод красителя в теплосети Ижевска переносится на следующую неделю
В Ижевске перенесли дату ввода красителя в теплосети Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
По техническим причинам запланированный на 21 января ввод красителя в теплосети переносится на начало следующей недели.
ООО «УКС» проинформирует дополнительно о новой дате проведения проверки.
Напомним, что в Ижевске проверят исправность теплосетей с помощью красителя. Что делать, если у вас пойдет зеленая вода (подробнее).
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