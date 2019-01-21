2019-01-21T11:14:10+03:00
Происшествия

Мошенник, представившись сотрудником банка, украл у ижевчанки 29 тысяч рублей

На данный момент сотрудники полиции устанавливают личность преступника
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске у женщины с банковской карты украли 29 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- 18 января неизвестный мужчина позвонил потерпевшей, представился сотрудником банка и сообщил, что с ее карты пытались снять деньги. Для того, чтобы избежать списания денег нужно назвать номер карты, срок действия и номер, указанный на обороте. Женщина поверила и сообщила данные, после чего с ее карты было списано 29 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится проверка.

ВАЖНО!

Управление МВД России по г. Ижевску напоминает владельцам банковских карт о необходимости проявлять бдительность при поступлении звонков от неизвестных:

- ни в коем случае не передавайте конфиденциальную информацию (номера и пароли банковскойкарты) неизвестным как по телефону, так и в сети Интернет;

- помните, работники банка не будут расспрашивать вас о наличии и размере средств на Вашем счете и иных персональных данных. Эти сведения имеются в распоряжении банка, держателем карты которого Вы являетесь;

Если вы стали жертвой подобного преступления, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или в отдел полиции по месту жительства.

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