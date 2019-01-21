В Ижевске сотрудник бара «расстрелял» автомобиль с балкона

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-21T11:55:28+03:00

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В Первомайском районе Ижевска задержали 20-летнего сотрудника одного из баров города, которого подозревают в хулиганстве. Дело в том, что он выпивал в гостях у своего друга и решил пострелять в автомобили. Для этого достал пневматический пистолет, вышел на балкон и несколько раз выстрелил в проезжающий «Фольксваген».

- Водитель, находящийся в салоне транспортного средства, не пострадал. Потерпевший обратился в полицию. Ущерб составил 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Ижевску.

Молодого человека задержали на месте преступления, пистолет изъяли. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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