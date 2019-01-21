В Ижевске сотрудник полиции, возвращаясь домой, задержал преступника
В Индустриальном районе Ижевска задержали подозреваемого в покушении на грабеж. Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ижевску, 70-летняя женщина днем возвращалась домой из магазина. В это время неизвестный мужчина выхватил у нее сумку и попытался скрыться. Но женщина не растерялась, стала звать на помощь.
- Скрыться злоумышленнику не удалось: он был задержан следователем отдела по Ленинскому району СУ УМВД России по г. Ижевску, который возвращался со службы домой и стал очевидцев преступления, - сообщили в пресс-службе.
Злоумышленник арестован. Напомним, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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