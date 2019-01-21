2019-01-21T14:57:20+03:00
Происшествия

В Ижевске сотрудник полиции, возвращаясь домой, задержал преступника

Злоумышленник пытался стащить у пенсионерки сумку
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Индустриальном районе Ижевска задержали подозреваемого в покушении на грабеж. Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ижевску, 70-летняя женщина днем возвращалась домой из магазина. В это время неизвестный мужчина выхватил у нее сумку и попытался скрыться. Но женщина не растерялась, стала звать на помощь.

- Скрыться злоумышленнику не удалось: он был задержан следователем отдела по Ленинскому району СУ УМВД России по г. Ижевску, который возвращался со службы домой и стал очевидцев преступления, - сообщили в пресс-службе.

Злоумышленник арестован. Напомним, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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