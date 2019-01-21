В Удмуртии похолодает до -27 градусов
Теплая зима отступает и ей на смену пришли морозы. По сообщениям синоптиков, неделя с 21 по 27 января будет по-настоящему холодной. Сегодня и завтра на территорию республики будет оказывать влияние обширный многоцентровой атлантический циклон. Временами пойдет снег, ближайшей ночью местами умеренный.
- Завтра (22 января – Прим.ред.) в первой половине дня температура воздуха составит -10…-15, к вечеру похолодает до -20, - сообщили в Удмуртском Гидрометцентре.
Пик холода ожидается в ночь на среду, 23 января, - температура воздуха опустится до -22…-27. Днем в среду прогнозируется -17…-22.
- В конце недели погода будет неустойчивой, ветреной, временами возможен снег и метель, температурный фон будет ниже норм.
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