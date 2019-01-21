В Ижевске сделали настольную игру для особенных детей, которая поможет в выборе профессии

СЕГОДНЯ 15:52 2019-01-21T15:52:51+03:00

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В Ижевске создали настольную игру для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая поможет им определиться с профессией. Это не просто тестирование, а именно игра – в необычной форме проект «ПрофХ» поможет выбрать призвание ребенка.

- Мы провели множество тестовых игр и ни разу не встали в позицию учителя. Дети сами задавали вопросы, сравнивая «ПрофХ» и реальность, совершали открытия мира профессий и сопоставляли игрока-персонажа с настоящим собой. Это был большой успех! Мы поняли, что научились говорить на нужном языке, – вспоминает автор игры и исполнительный директор Центра развития образовательных технологий Надежда Запольских.

Постепенно, они стали проводить встречи в школах, где учатся особенные дети. А в 2017 году проект выиграл президентский грант. Провести занятия с детьми удалось в семи специальных образовательных учреждениях Удмуртии, где организаторы оставили 12 коробок с играми.

В 2018 году проект вновь получил грантовую поддержку. Благодаря этому, создатели игры смогли провести очную часть обучения – двухмесячный образовательный тур по городам России. Семинары провели в семи городах страны, передали в дар 166 комплектов игр, 73 подростка с нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, сирот и оставшихся без попечения родителей научились создавать свою стратегию достижения успеха.

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