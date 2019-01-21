В Удмуртии собака нашла преступника

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-21T16:31:14+03:00

При обыске у мужчины нашли похищенное имущество

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В селе Сюмси Удмуртии служебная собака нашла преступника. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, изначально поступило сообщение, что обокрали столовую – злоумышленник разбил окно, стащил продукты и алкоголь. Решено было отправить по следу служебную собаку.

- Взяв след, собака привела полицейских к жилому дому, расположенному на расстоянии более одного километра от столовой. В ходе дальнейших мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний неработающий, ранее судимый местный житель. При обыске полицейские обнаружили у него похищенное имущество, - сообщили в пресс-службе.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

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