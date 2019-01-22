Список дорог, где лучше не парковать свои автомобили в Ижевске, обновился

СЕГОДНЯ 06:09 2019-01-22T08:06:42+03:00

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Администрация Ижевска обновила список мест, где пройдет снегоуборочная техника до 25 января в Ижевске. Отмечают, что лучше на этих участках не парковать автомобиль, так как он будет мешать.

- Совместно с ГИБДД дорожники будут устанавливать владельцев машины. Если откажутся убрать транспортное средство, то воспользуемся эвакуатором, - сообщили в пресс-службе города.

22 января - улицы Молодежная, Баранова, Степная, Новоажимова, Бабушкина, Михайлова, Кирова, Фруктовая, проезд от улицы Тарасова до улицы Школьная, проезд от улицы Халтурина до улицы Бабушкина;

23 января - улицы Курченко, Новошестнадцатая, Ильфата Закирова, Моторная, 1-я Подлесная, 2-я Подлесная, 3-я Подлесная;

24 января - улицы Сабурова, Барышникова, Кирпичная, Клубная, Шевченко, 5-я Подлесная, 6-я Подлесная, 8-я Подлесная, 10-я Подлесная, Камбарская, проезд от улицы Ильфата Закирова до улицы Моторная;

25 января - улицы Автозаводская, Московская, Шевченко, проезд по улице Краева до Владыкинского рынка, проезд от улицы Чугуевского до кольца по улице Удмуртская.

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