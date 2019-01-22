В Удмуртии проведут переоснащение онкологического центра в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:27 2019-01-22T07:56:43+03:00

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2019 год в Удмуртии объявлен Годом здоровья. В его рамках планируется масштабная работа. Например, завершат строительство десяти фельдшерско-акушерских пунктов, закупят четыре мобильных медицинских комплекса.

- Кроме того, пройдет переоснащение регионального онкологического центра в Ижевске. А это 88 наименований техники! Очень важно, что мы должны в этом году создать сеть амбулаторной онкологической помощи. Центры планируем создавать на базе больниц в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Глазове, Уве и Можге, - сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM).

Запланировано переоснащение двух региональных сосудистых центров в Ижевске и открытие сосудистого отделения в Увинской больнице.

- Проведем капитальный ремонт в Глазовской районной больнице, - добавил Александр Бречалов.

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