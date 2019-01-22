В феврале в Удмуртии пройдет чемпионат ПФО по сноуборду
5 и 6 февраля впервые в Удмуртии пройдет чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по сноуборду. Как сообщает министерство спорта региона, это официальные старты общероссийского календаря, а значит, в республику приедут лучшие спортсмены России.
- На старт выйдет более сотни спортсменов из разных регионов страны, в том числе Москвы, Ярославля, Пермского края и так далее, - сообщили в пресс-службе Минспорта Удмуртии.
Состязания пройдут среди участников 2003 года рождения и старше. На Первенстве выступят дети от 2004 года рождения. Будет две дисциплины – слалом и слалом-гигант.
Когда: 5 и 6 февраля, начало в 11.00.
Где: горнолыжный курорт «Нечкино».
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