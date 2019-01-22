Лыжник из Удмуртии Сергей Ардашев - призер молодежного чемпионата мира

СЕГОДНЯ 08:49 2019-01-22T08:58:31+03:00

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Уроженец Удмуртии, лыжник Сергей Ардашев занял второе место в первый день чемпионата мира среди молодежи до 23 лет. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок России.

21 января в Финляндии прошел первый день соревнований в рамках чемпионата мира среди молодежи до 23 лет. Спортсмены соревновались в спринте классическим стилем.

Первым пришел Ерик Вальнес из Норвегии, второе место занял Сергей Ардашев из Удмуртии и третье место у Йоахима Аурланда из Норвегии.

Напомним, что Сергей Ардашев оказался самым быстрым в России! Где пройдут для него следующие соревнования, читайте здесь.

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