В Ижевске будут судить четырех жителей за обман страховых компаний

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-22T11:08:00+03:00

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В Ижевске передали в суд уголовное дело в отношении трех жителей Ижевска и бывшего сотрудника ГИБДД, которых обвиняют в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, они в феврале 2017 года проводили махинации со страховкой.

Два друга держали автосервис, но денег не хватало, поэтому придумали схему «зарабатывания» - договорились делать инсценировки ДТП, а затем обращаться в страховые компании за выплатами. Продумали все.

- С данной целью обвиняемые обращались к своим знакомым, имеющим автомобили с повреждениями, либо самостоятельно покупали такие автомобили, оформляя их на знакомых. В вечернее время обвиняемые с соучастниками устанавливали автомобили на улице таким образом, чтобы создавалась видимость дорожно-транспортного происшествия, в котором по вине водителя дешевого автомобиля происходило столкновение с дорогим автомобилем, - сообщили в пресс-службе.

Даже специально вскрывали подушки безопасности, заменяли детали на битые. После того, как «картина» была готова, звонили в дежурную часть ГИБДД, на место выезжал уже знакомый инспектор, который и оформлял аварию.

- Полученное страховое возмещение «потерпевший» передавал организаторам преступления, часть оставлял себе. «Виновники ДТП» также получали от обвиняемых вознаграждение, - дополнили в пресс-службе.

Всего было инсценировано четыре ДТП, от страховых компаний получено более 1,2 миллиона рублей. Отметим, что обвиняемые уже возместили более 600 тысяч рублей, на автомобили и землю уже наложен арест.

- Данный факт противоправной деятельности был выявлен сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Удмуртии. Сотрудник уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе МВД по республике.

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