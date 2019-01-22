2019-01-22T11:24:47+03:00
Происшествия

В Завьяловском районе Удмуртии произошло массовое ДТП: три человека попали в больницу

Временно ввели реверсивное движение
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Изменить размер текста:

Во вторник, 22 января, на дороге «Подъезд к г. Ижевск и Пермь от автодороги «М-7 Волга»» Завьяловского района Удмуртии произошло массовое ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, по предварительным данным, автомобиль «Лифан» начал обгонять «МАН». Выехал на встречную полосу, где врезался в «Тойоту».

- В результате ДТП водители автомобилей «Лифан» и «Тойота», пассажир автомобиля «Тойота» - 17-летний подросток, получили травмы, госпитализированы, - уточнили в 1 отделе.

Временно ввели реверсивное движение из-за ДТП. Водителей, двигающихся по направлению к Можге, просьба выбирать пути объезда через село Нылга и Вавож.

Напомним, что 22 января произошла авария и в Можгинском районе. Два человека погибло.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Четверо жителей Ижевска, в том числе уже бывший сотрудник ГИБДД, «нагрели» страховые компании на 1,2 миллиона рублей. Разработали целую схему мошенничества.

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске будут судить четырех жителей за обман страховых компаний
В Удмуртии 14-летняя девочка умерла от переохлаждения
В 2018 году в Удмуртии уменьшилось число отравившихся алкоголем
В результате столкновения трех машин в Удмуртии погибли двое
Лыжник из Удмуртии Сергей Ардашев - призер молодежного чемпионата мира
С 24 января в Ижевске начнется работа по восстановлению главного корпуса оружейного завода
В феврале в Удмуртии пройдет чемпионат ПФО по сноуборду
В Удмуртии проведут переоснащение онкологического центра в Ижевске
В 2020 году на улице Берша в Ижевске откроется новая школа
В 2019 году Удмуртии выделят 1 миллиард 600 миллионов рублей на ремонт дорог
Президента России пригласили в Ижевск на празднование 100-летия Михаила Калашникова
Список дорог, где лучше не парковать свои автомобили в Ижевске, обновился
В Удмуртии собака нашла преступника
В Ижевске сделали настольную игру для особенных детей, которая поможет в выборе профессии
В Удмуртии похолодает до -27 градусов
В Ижевске сотрудник полиции, возвращаясь домой, задержал преступника
В Токио установили огромные баннеры с уроженкой Ижевска Алиной Загитовой
Фильм к 100-летию ижевского оружейника Михаила Калашникова снимет режиссер Сергей Бодров-старший
В Ижевске сотрудник бара «расстрелял» автомобиль с балкона
Чтобы вывозить мусор по графику, в Удмуртии необходимо установить шесть тысяч контейнерных площадок
Мошенник, представившись сотрудником банка, украл у ижевчанки 29 тысяч рублей