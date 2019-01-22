В Завьяловском районе Удмуртии произошло массовое ДТП: три человека попали в больницу

СЕГОДНЯ 11:24 2019-01-22T11:24:47+03:00

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Во вторник, 22 января, на дороге «Подъезд к г. Ижевск и Пермь от автодороги «М-7 Волга»» Завьяловского района Удмуртии произошло массовое ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, по предварительным данным, автомобиль «Лифан» начал обгонять «МАН». Выехал на встречную полосу, где врезался в «Тойоту».

- В результате ДТП водители автомобилей «Лифан» и «Тойота», пассажир автомобиля «Тойота» - 17-летний подросток, получили травмы, госпитализированы, - уточнили в 1 отделе.

Временно ввели реверсивное движение из-за ДТП. Водителей, двигающихся по направлению к Можге, просьба выбирать пути объезда через село Нылга и Вавож.

Напомним, что 22 января произошла авария и в Можгинском районе. Два человека погибло.

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