В 2019 году в Удмуртии появится три мусорных полигона

СЕГОДНЯ 12:41 2019-01-22T14:21:11+03:00

Они будут работать на северную часть республики

Изменить размер текста: A A

До конца 2019 года в Удмуртии появится три новых мусорных полигона, куда будут свозиться отходы с северной части республики. Как сообщил глава региона Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+), это может повлиять на размер тарифа.

- Но не могу пока этого обещать. Мы продолжаем работу над снижением тарифа. За счет чего? Большая часть в цене – это наличие полигонов. Например, в Татарстане тариф – 66 рублей, но у них и 55 полигонов, - сказал Александр Бречалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Критиковать - это у нас самое простое и вкусное»: Александр Бречалов прокомментировал ввод «мусорной реформы» в Удмуртии (Подробнее)

С 1 января в Ижевске действует «мусорная реформа». С какими проблемами столкнулись жители? Как регоператор планирует их решать? И как проходит реформа в других регионах? Рассказываем в нашем материале (Подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».