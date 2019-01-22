2019-01-22T14:21:11+03:00
Общество

В 2019 году в Удмуртии появится три мусорных полигона

Они будут работать на северную часть республики
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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До конца 2019 года в Удмуртии появится три новых мусорных полигона, куда будут свозиться отходы с северной части республики. Как сообщил глава региона Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+), это может повлиять на размер тарифа.

- Но не могу пока этого обещать. Мы продолжаем работу над снижением тарифа. За счет чего? Большая часть в цене – это наличие полигонов. Например, в Татарстане тариф – 66 рублей, но у них и 55 полигонов, - сказал Александр Бречалов.

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