Мужчину, который находился в федеральном розыске, задержали в Удмуртии
В Удмуртии задержали мужчину, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- 54-летний мужчина в 2017 году проходил свидетелем по уголовному делу (нарушение ПДД), и на суде он дал заведомо ложные показания, - сообщает ведомство.
После суда он выехал за пределы Удмуртии, поэтому его объявили в федеральный розыск. На данный момент мужчина задержан и заключен под стражу.
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