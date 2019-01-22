Мужчину, который находился в федеральном розыске, задержали в Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:18 2019-01-22T13:18:56+03:00

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В Удмуртии задержали мужчину, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 54-летний мужчина в 2017 году проходил свидетелем по уголовному делу (нарушение ПДД), и на суде он дал заведомо ложные показания, - сообщает ведомство.

После суда он выехал за пределы Удмуртии, поэтому его объявили в федеральный розыск. На данный момент мужчина задержан и заключен под стражу.

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