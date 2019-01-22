За 2018 год число преступлений в Удмуртии выросло на 4,6%

СЕГОДНЯ 14:07 2019-01-22T14:24:17+03:00

За прошедший год было зарегистрировано 25,29 тысячи преступлений

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В Удмуртии за прошедший год число преступлений выросло на 4,6%. Об этом сообщает коллегия МВД республики.

Экономические преступления в республике увеличилось на 35,2%, 227 человек привлекли к уголовной ответственности, в 2,2 раза больше, чем в 2017 году. Число изнасилований уменьшилось на 17,8% (37 случаев). В республике было зарегистрировано 82 факта убийств и покушений на убийства, это меньше на 15,5%, чем в прошлом году.

Количество раскрытых уголовных дел, связанных с оборотом оружия, выросло на 9%. На 38,5% уменьшилось число совершенных разбойных нападений (со 109 до 67).

Также уменьшилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – на 1,5%.

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