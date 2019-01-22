Женщину из Удмуртии задержали по подозрению в предоставлении интимных услуг
В Удмуртии задержали женщину, которая подозревается в предоставлении интимных услуг. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Сотрудниками полиции была задержана неработающая женщина 39 лет, которая в 2011 году была наказана за предоставлении интимных услуг. А в 2016 вновь занялась этим бизнесом, объявления она размещала на специализированном сайте, - сообщает ведомство.
На данный момент было возбуждено уголовное дело, теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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