Женщину из Удмуртии задержали по подозрению в предоставлении интимных услуг

СЕГОДНЯ 15:04 2019-01-22T15:04:17+03:00

Ранее она была уже наказана за аналогичное преступление

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В Удмуртии задержали женщину, которая подозревается в предоставлении интимных услуг. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Сотрудниками полиции была задержана неработающая женщина 39 лет, которая в 2011 году была наказана за предоставлении интимных услуг. А в 2016 вновь занялась этим бизнесом, объявления она размещала на специализированном сайте, - сообщает ведомство.

На данный момент было возбуждено уголовное дело, теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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