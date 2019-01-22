Следственный отдел по Удмуртии проводит проверку по факту гибели 15-летней девочки

СЕГОДНЯ 16:35 2019-01-22T16:38:47+03:00

Она скончалась от переохлаждения

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В Удмуртии следственный отдел следственного комитета России по республике проводится проверка по факту гибели в результате переохлаждения 15-летней девочки.

- Девочка вечером 6 января 2019 года ушла на встречу с друзьями. В установленное время девочка не вернулась домой, родственники пытались найти ее самостоятельно. На следующий день утром ее тело было обнаружено недалеко от поселковой администрации, - сообщает СУ СК России по Удмуртии.

На данный момент следователи провели осмотр места происшествия, опрошены свидетели, родственники. Проводится судебно-медицинская экспертиза, по предварительным данным девочка погибла от переохлаждения. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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