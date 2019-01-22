2019-01-22T17:00:22+03:00
Происшествия

На одном из предприятий Ижевска в результате производственных травм погиб рабочий

Здоровью второго рабочего причинен тяжкий вред
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске на одном из предприятий двое работников получили травмы, в результате которых один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- 16 января на производственном участке 37-летний и 27-летний рабочие выполняли работы по производству арматурной сетки, в этот момент произошел обрыв подвесной части оборудования. В результате чего один рабочий был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а другой погиб, - сообщает ведомство.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, руководство предприятия. Назначены судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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